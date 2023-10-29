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Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Türk Hava Kuvvetleri'nin ödüllü akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönemi kutlamaları kapsamında Ankara semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında izleyicilere nefes kesen manevralar sunarak gökyüzünü renklendirdi. Yaklaşık yarım saat süren bu etkileyici gösteri sırasında pilotların akrobasi hareketleri, başkent sakinleri ve ziyaretçileri tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. İzleyiciler, bu muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Trafikte seyreden bazı Ankaralılar ise araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi yakından izleme fırsatı buldular.

AA Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





