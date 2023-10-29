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Haberler Galeri Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Türk Hava Kuvvetleri'nin ödüllü akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönemi kutlamaları kapsamında Ankara semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında izleyicilere nefes kesen manevralar sunarak gökyüzünü renklendirdi. Yaklaşık yarım saat süren bu etkileyici gösteri sırasında pilotların akrobasi hareketleri, başkent sakinleri ve ziyaretçileri tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. İzleyiciler, bu muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Trafikte seyreden bazı Ankaralılar ise araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi yakından izleme fırsatı buldular.

AA

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:34

Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla gösteri uçuşu yaptı.

Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Yaklaşık yarım saat süren uçuş boyunca pilotların akrobasi hareketleri başkentliler tarafından farklı noktalarda ilgiyle izlendi.

Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Anıtkabir semalarında SOLOTÜRK rüzgarı!

Trafikte seyreden bazı Ankaralılar araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti. Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar da gösteriye alkışlarla eşlik etti.

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