Arabaları buraya kim bıraktı? Manisa'da tam 1517 metre yükseklikte...

81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı projem kapsamında Manisa Spil Dağı zirvesine tırmanırken zirvenin karşısındaki yamaçta hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuş hiç alakasız bir yerde hiç alakasız bir yamaçtaydı. Durumu bildirdim. Kimindir nasıl gelmiş nasıl burada kalmış diye ama herhangi bir sonuç bulunamadı.