Haberler
Galeri
Astana'da renkli görüntüler: Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bir kez daha masa tenisinde karşı karşıya geldi
Astana'da renkli görüntüler: Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bir kez daha masa tenisinde karşı karşıya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'nın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:52
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.
Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.