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Haberler Galeri Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı

Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 10:18 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 10:19
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi.

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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı

Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı

İş makineleri dün öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Buradaki çalışmalar bugün de devam ediyor. Çalışmalardaki son durum havadan da fotoğraflandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat çalışmaları havadan fotoğraflandı
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