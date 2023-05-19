  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

19 Mayıs 1919, Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşinin yakılıp Milli Mücadele'nin başlatıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığı günü "Ben, 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu âdeta gözlerimle görüyordum." diyerek büyük özverilerle yürütülen Millî Mücadele sonrasında kurulan cumhuriyeti hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. Biz de 19 Mayıs'ın 104. yıl dönümünde Atatük'ün fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:42 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:42
Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

Bugün işgal altındaki İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğun yıldönümü... Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni Samsun'a ayak basarak başlattığı mücadelenin 104. yılı kutlanıyor. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan şanlı direnişin tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun başlangıç noktasıdır. İşte Atatürk'ün en güzel fotoğrafları!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafalar'dan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.

Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.

Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Atatürk, kurmaylık stajı için, 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.

Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.

1910'da Arnavutluk'taki isyanı bastırmak için düzenlenen harekatta da görevlendirilen Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi.

Tobruk ve Derne'de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan Atatürk, Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yaptı.

Atatürk’ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

ÇANAKKALE'DE ÜSTÜN BAŞARI

Atatürk, 1913'te Sofya'da ataşeliğe atandı. Ataşe olarak görev yaptığı sırada, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Atatürk, Başkomutanlık Vekaleti'ne müracaat ederek cephede görev almak istedi.

Kendisine "Sizin için orduda her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya Ataşemiliterliği'ni daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz." cevabının verilmesi üzerine Büyük Önder, Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya şu mektubu yazdı:

  • SON DAKİKA