Atatürk'ün arşivlerden çıkan en son fotoğrafları! Hiç görülmemiş 19 Mayıs en güzel Atatürk resimleri

19 Mayıs 1919, yeni Türk Devleti'nin doğuşuna zemin hazırlayan sürecin başlatıldığı gün olarak tarihe geçti. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek kurtuluş ateşinin yakılıp Milli Mücadele'nin başlatıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıktığı günü "Ben, 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından birgün kesinlikle bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki bunu âdeta gözlerimle görüyordum." diyerek büyük özverilerle yürütülen Millî Mücadele sonrasında kurulan cumhuriyeti hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. Biz de 19 Mayıs'ın 102 yıldönümünde Atatük'ün fotoğraflarını derledik.