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Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 13:22
Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

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Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları

Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi.

Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları
Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebi'nde ilkokulu bitirdi.
Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları
Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi'nde sürdürdü.
Atatürk’ün görmediğiniz arşiv fotoğrafları
Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafa'lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.
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