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Haberler Galeri Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. 29 Ekim 1933'de Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 09:56
Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. 29 Ekim 1933'de Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında.

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Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı

Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu.

Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

O güne kadar Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütülmüştü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.

Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarından fotoğraflar

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclis'in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil bir çözüm gerektirdi.

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