Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. İşte başta Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri olmak üzere, kan donduran tüm kehanetleri.