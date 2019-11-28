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Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Bakan Albayrak'ı havalimanında çeşitli pankart ve dövizlerle karşıladı.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:52
Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Albayrak, havalimanında kendisini karşılamaya gelen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hitap etti.

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Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Albayrak, kendisini karşılamaya gelen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Bakan Berat Albayrak, vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayarak hepsiyle yakından ilgilendi.

Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Albayrak'ı havalimanında bekleyen vatandaşlar çeşitli pankart ve dövizlerle karşıladı.

Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

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