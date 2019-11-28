Bakan Berat Albayrak'a Trabzon'da sevgi seli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Bakan Albayrak'ı havalimanında çeşitli pankart ve dövizlerle karşıladı.
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:50Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Albayrak, havalimanında kendisini karşılamaya gelen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hitap etti.