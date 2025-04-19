KOCAELİ'YE MÜSİLAJLA MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR



Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' ile ilgili ödevlerini yerine getirdiğini söyledi: Müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizle birlikte bir protokol yapmış ve bu protokol çerçevesinde de belediyelerimize, bakanlıklarımıza belli sorumluluklar ve yükümlülükler vermiştik. Ben burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. O gün verdiğimiz tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler. Dip çamuru temizliği noktasında bizle uyum içerisinde çalıştılar. Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23'e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72'si arıtılıyor. İnşallah İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100'ü yani Kocaeli'mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez'i bırakmış olacağız.