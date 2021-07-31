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Haberler Galeri Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan anız yangınına vatandaşlar ve itfaiye birlikte müdahale etti.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:05
Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde aniden başlayan anız yangına vatandaşlar köylerine verilen yangın söndürme tankeri ile müdahale etti.

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Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

30 dönümlük anız yangını vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

Orman ekipleri ve Sındırgı Belediyesinin itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı

Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı
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