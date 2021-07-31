Balıkesir Sındırgı'da 30 dönüm arazi yandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan anız yangınına vatandaşlar ve itfaiye birlikte müdahale etti.
Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:04
Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:05
Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde aniden başlayan anız yangına vatandaşlar köylerine verilen yangın söndürme tankeri ile müdahale etti.
30 dönümlük anız yangını vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.
Orman ekipleri ve Sındırgı Belediyesinin itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.