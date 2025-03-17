Balıkesir'in 110 milyonu buhar oldu! CHP'li Başkan ilk o ihaleyi iptal etmişti, öğrenciler isyan bayrağını açtı
Son dakika haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kendisinden önceki AK Partili Başkan Yücel Yılmaz'ın Çağış Kampüsü civarındaki su sorununu çözmek için yaptığı 90 milyon TL'lik ihaleyi iptal etti. Akın, su sorununun çözümünü yavaşlatırken, iptal ettiği anlaşmanın aynısını başka bir firmayla 200 milyon TL'ye yaptı. Balıkesir'in 110 milyon TL parası buhar olurken, su kesintisi yaşayan öğrenciler isyan bayrağını açtı.
SABAH
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Balıkesir, AK Parti'den CHP'ye geçen iller arasında yer aldı. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü civarında yaşayan öğrenciler son dönemlerde sık sık su kesintileri yaşayınca isyan bayrağını çekerek protesto gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su sorununu çözmek için 200 milyon TL'ye ihale verirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yücel Yılmaz'ın su sorununu çözmek için 90 milyon TL'ye ihale gerçekleştirdiği, çalışmaların hızla başlayacakken seçimin ardından Ahmet Akın'ın ihaleyi iptal ettiği öğrenildi. Ahmet Akın'ın ihaleyi iptal etmesi Balıkesir'in 110 milyon TL'sine mal oldu.
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünün de bulunduğu bölgede, mevcut 20 kilometrelik su hattı, artan nüfus ve altyapı eksiklikleri nedeniyle yükü kaldıramaz hale gelince, eskiyen borularda sık sık arızalar meydana gelmeye başladı.
Sabah'ın haberine göre; hatlardaki yetersizliği ve sorunları gidermek isteyen önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve ekibi, yaklaşık 20 kilometrelik yeni bir su hattı yapmak üzere harekete geçti.
İLK İŞİ İHALEYİ İPTAL ETMEK OLDU
Gerekli kaynağı da sağlayan Yılmaz, yerel seçimlerden kısa bir süre önce ihaleye çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın ilk icraatlarından biri ise bu ihaleyi iptal etti.
ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ
Çözülemeyen sorun ise aradan geçen 11 ayın ardından daha da arttı. Hatta, kesintilerden bıkan kampüsteki KYK yurdunda kalan 5 bin 500 öğrenci, geçen ay gece yarısı düzenlediği protesto eylemiyle, akmayan sulara tepki gösterdi.
SORUN YETERSİZ ALTYAPI
Ancak Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, çözüm üretmek yerine su kesintisinin sorumluluğunu üniversitenin depolarına ve pompalarına yüklemeye çalıştı. Ancak sorunun yetersiz altyapı olduğu ortaya çıktı.
11 AY GECİKTİ, 110 MİLYON TL FAZLASINA MAL OLDU
Tüm bu yaşananların ardından CHP'li Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın, aynı iş için meclisten 200 Milyonluk kredi borçlanma yetkisi aldı. Önceki ihalenin iptal edilmesiyle sorunun çözümü 11 ay gecikirken, 90 milyon TL'ye yapılacak iş ise şimdi 200 milyon TL'ye yapılacak.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sağay, "Çağış Kampüsü'ndeki sorunu çözmek için gereken finans kaynağını bulmuştuk. O dönemde İller Bankası'ndan kredi alınacaktı. Biz içme suyu hattı inşaatıyla ilgili ihaleyi yapmıştık, Ahmet Akın gelince tüm ihaleleri iptal etti. O zaman 90 milyon liraya mal olacak iş, şimdi 200 milyon lirayı buldu" dedi.