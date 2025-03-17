Balıkesir'in 110 milyonu buhar oldu! CHP'li Başkan ilk o ihaleyi iptal etmişti, öğrenciler isyan bayrağını açtı

Son dakika haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kendisinden önceki AK Partili Başkan Yücel Yılmaz'ın Çağış Kampüsü civarındaki su sorununu çözmek için yaptığı 90 milyon TL'lik ihaleyi iptal etti. Akın, su sorununun çözümünü yavaşlatırken, iptal ettiği anlaşmanın aynısını başka bir firmayla 200 milyon TL'ye yaptı. Balıkesir'in 110 milyon TL parası buhar olurken, su kesintisi yaşayan öğrenciler isyan bayrağını açtı.

SABAH Giriş Tarihi : 17 Mart 2025 09:53 Son Güncelleme : 17 Mart 2025 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





