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Haberler Galeri Başkan Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 17'si büyükşehir olmak üzere birçok kilit ilin adayı netleşirken, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ aday gösterildi. Erdoğan, ilçe adaylarının belirlenmesini ise kurmaylarına bıraktı. Parti içinde heyecan yaratan seçim beyannamesinin ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. İşte AK Parti'nin 48 belediye başkan adayının isim isim tam listesi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 17:31

Başkan Erdoğan AK Parti’nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında açıkladı.

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Başkan Erdoğan AK Parti’nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

İşte isim isim AK Parti'nin 48 adayı...

Başkan Erdoğan AK Parti’nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

BÜYÜKŞEHİRLER

ADANA
FATİH MEHMET KOCAİSPİR

Başkan Erdoğan AK Parti’nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

ANKARA
TURGUT ALTINOK

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