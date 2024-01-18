Başkan Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıkladı: İşte isim isim tam liste...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 17'si büyükşehir olmak üzere birçok kilit ilin adayı netleşirken, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ aday gösterildi. Erdoğan, ilçe adaylarının belirlenmesini ise kurmaylarına bıraktı. Parti içinde heyecan yaratan seçim beyannamesinin ise 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. İşte AK Parti'nin 48 belediye başkan adayının isim isim tam listesi.