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Haberler Galeri Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını vererek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bankalar ve iş dünyasından büyük destek geldi. Açıklamalar ardı ardına geliyor. Toplumun her kesiminden kampanyaya destek yağıyor. Peki kimler desteğini açıkladı? İşte o isimlerççç

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: 7 MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüsle mücadele kapsamında yardım kampanyası başlatarak 7 maaşını bağışladığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası birçok siyaset adamı, bürokrat, belediyeler ve ünlü isimler de kampanyaya katılarak maaşlarını coronavirüsle mücadele için bağışladıklarını açıkladı.

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Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN 5 MAAŞLIK DESTEK!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyaya destek verdiğini açıklayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." dedi.

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

HALKBANK'TAN REKOR BAĞIŞ
Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışan için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bankanın 82 yıllık geçmişinin her anında olduğu gibi, bundan sonra da "Halkın Bankası" olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz gücünü ve insani duyarlılığını bir kez daha göstermekte, tüm dünyaya örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koymaktadır. Bu kampanyaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkanlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Halkbank her koşulda insana değer veren ve ülkesine değer katan bir bankadır.

Bu anlamlı kampanyaya destek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

KUVEYT TÜRK'TEN 20 MİLYON

Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.

Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre "Değerlerimizle büyüyoruz" anlayışıyla sahip oldukları tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu'nun sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Kuveyt Türk Finans Grubu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon lira bağışladı.

Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

TİSK'TEN 20 MİLYON DESTEK

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.

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