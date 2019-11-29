  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2019 Cuma 18:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019 Cuma 18:27
Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.

Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Ağaç dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

Başkan Erdoğan İstanbul'da hatıra ağacı dikti

Komutanlıktan ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Taksicilerle çay içti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Taksicilerle çay içti
BİZE ULAŞIN