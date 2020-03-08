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Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti ve açılış törenden sonra makam aracıyla otoyolu test etti.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2020 Pazar 19:32
Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti ve açılış törenden sonra makam aracıyla otoyolu test etti.

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Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı-Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı

Başkan Erdoğan katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.

Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı

Erdoğan, açılış törenin ardından makam aracıyla otoyolu test etti.

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Başkan Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışını böyle yaptı
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