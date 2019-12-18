  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:12
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına devam ediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Başkan Erdoğan'a Malezya temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan’a Malezya’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan’a Malezya’da coşkulu karşılama
BİZE ULAŞIN