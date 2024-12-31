Başkan Erdoğan paylaştı! İşte 2024'te yapılan hizmetleri...
Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri özetledi. Erdoğan, "Ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık." dedi.
HABER MERKEZİ
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'e saatler kala 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri resmi X hesabı üzerinden tek tek paylaştı.
Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.
5 BİN İŞLETMEYE 32,8 MİLYAR KREDİ
"Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık."
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
"105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik."
KIRSAL KALKINMAYA DESTEK
"Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD'ı 81 vilayetimize yaydık."
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ
"81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk."
TOGG ÜRETİMİ
"Millî otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg'umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz."