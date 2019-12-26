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Başkan Erdoğan, Şehit Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti.
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 16:07
Başkan Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti.
Ahmet Budak, aynı zamanda 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı idi.
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