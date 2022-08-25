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Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den Ahlat'taki Selçuklu mezarlığına ziyaret
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den Ahlat'taki Selçuklu mezarlığına ziyaret
Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve beraberindeki heyetle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 18:42
Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret ederek halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na geçti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanlarının eşlik ettiği Başkan Erdoğan, mezarlık ziyareti yapıp hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Geceyi Ahlat'ta geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah ise kutlamalara katılmak üzere Malazgirt'e geçecek.