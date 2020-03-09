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Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Başkan Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla, Başkan Erdoğan'ı karşılamak için bir araya geldi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 19:27
Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Başkan Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

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Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Öte yandan Başkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan, "Dik dur eğilme bu millet seninle!" sloganları attı.

Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli
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