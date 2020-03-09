Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Başkan Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla, Başkan Erdoğan'ı karşılamak için bir araya geldi. İşte o anlar...