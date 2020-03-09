Başkan Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Başkan Erdoğan yoğun ilgiyle karşılandı. Yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla, Başkan Erdoğan'ı karşılamak için bir araya geldi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 19:23Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 19:27
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Başkan Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.