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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! Türkevi'nde coşkuyla karşılandı

Başkan Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! Türkevi'nde coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 08:54 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 08:57

Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! Türkevi’nde coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 00.25'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

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Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! Türkevi’nde coşkuyla karşılandı

Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! Türkevi’nde coşkuyla karşılandı

New York'a inen Başkan Erdoğan Türkevi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! Türkevi’nde coşkuyla karşılandı

New York'ta, konaklayacağı Türkevi Binası'nın önünde sevgi gösterileri ile karşılandı. Başkan Erdoğan sevenlerini selamladıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! Türkevi’nde coşkuyla karşılandı
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