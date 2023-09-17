Başkan Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! Türkevi'nde coşkuyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.