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Başkan Erdoğan'a New York’ta sevgi seli! Türkevi'nde coşkuyla karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi önünde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.
New York'a inen Başkan Erdoğan Türkevi'ni ziyaret etti.
New York'ta, konaklayacağı Türkevi Binası'nın önünde sevgi gösterileri ile karşılandı. Başkan Erdoğan sevenlerini selamladıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.