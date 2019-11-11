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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasını böyle başlattı! İşte dikkat çeken görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada fidan dikti.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





