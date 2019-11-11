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> Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasını böyle başlattı! İşte dikkat çeken görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasını böyle başlattı! İşte dikkat çeken görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada fidan dikti.
Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde düzenlenen programa katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
İşte dikkat çeken görüntüler...