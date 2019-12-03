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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamladı ve onlarla kucaklaştı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 16:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamladı ve onlarla kucaklaştı. İşte o görüntüler...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Londra'da sevgi seli
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