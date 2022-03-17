Berat Kandili mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! İşte Berat Kandili mesajları... Resimli, dualı, en güzel, anlamlı, özel, uzun - kısa mesajlar ve hadisli kandil sözleri

Berat Kandili mesajları 2022 ile sevdiklerinize, dostlarınıza kandil mesajları ve sözleri gönderebilirsiniz. Müslümanlar için önemli ve mübarek bir gün olan Berat Kandili geldi. Kandil mesajları için internette arama yapanların sayısı 17 Mart sabahı ile yüz binleri geçti. 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gecenin Berat Kandili olması gereğiyle özellikle ülkemizde milyonlarca insan sevdiklerinin kandilini kutlamak için özel mesaj arıyor. Berat Kandili'nde hangi duaların edileceği ve hangi namazların kılınacağı haberimizde... WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz Berat Kandili resimli, dualı, en güzel, anlamlı, özel, uzun - kısa mesajlar ve hadisli kandil sözlerini bu içerikte bulabilirsiniz. İşte Berat Kandili mesajları ve kandilde edilecek dualar...