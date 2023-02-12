Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gemiye 5 tır ve 184 palet yardım malzemesi ekiplerce iş makinesi ve forkliftle taşındı. Gemide ağır iş makineleri ve araçların yanı sıra konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve su gibi yardımların da bulunduğu gözlendi.