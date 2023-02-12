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Bodrum Limanı'ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketine yol açan depremler sonrası bölgeye yardımlar devam ediyor. Bodrum Limanı'ndan da içinde iş makineleri, yaşam malzemeleri olan geminin gün içinde bölgeye hareket edeceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 13:39Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 13:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan "Transfighter" adlı gemiye, Bodrum ve Yunanistan'dan toplanan yardım malzemeleri yüklendi.
Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gemiye 5 tır ve 184 palet yardım malzemesi ekiplerce iş makinesi ve forkliftle taşındı. Gemide ağır iş makineleri ve araçların yanı sıra konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve su gibi yardımların da bulunduğu gözlendi.
Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, gazetecilere, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yardım malzemelerinin yüklendiği geminin gün içerisinde limandan ayrılacağını söyledi.
Geminin Bodrum Limanı'nın ardından Antalya ve Mersin limanlarına da uğradıktan sonra yardımları deprem bölgesine götüreceği belirtildi.