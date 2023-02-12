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Haberler Galeri Bodrum Limanı'ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Bodrum Limanı'ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketine yol açan depremler sonrası bölgeye yardımlar devam ediyor. Bodrum Limanı'ndan da içinde iş makineleri, yaşam malzemeleri olan geminin gün içinde bölgeye hareket edeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 13:39 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 13:45
Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan "Transfighter" adlı gemiye, Bodrum ve Yunanistan'dan toplanan yardım malzemeleri yüklendi.

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Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gemiye 5 tır ve 184 palet yardım malzemesi ekiplerce iş makinesi ve forkliftle taşındı. Gemide ağır iş makineleri ve araçların yanı sıra konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve su gibi yardımların da bulunduğu gözlendi.

Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, gazetecilere, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yardım malzemelerinin yüklendiği geminin gün içerisinde limandan ayrılacağını söyledi.

Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek

Geminin Bodrum Limanı'nın ardından Antalya ve Mersin limanlarına da uğradıktan sonra yardımları deprem bölgesine götüreceği belirtildi.

Bodrum Limanı’ndan hareket edecek! Deprem bölgesine denizden destek
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