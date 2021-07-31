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Bodrum’da mahallenin boşaltılması için anons yapılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi'ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





