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Haberler Galeri Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:12 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:13
Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.

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Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı

Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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