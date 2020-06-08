Bodrum’da sahili genişletmek için ağaç katliamı yaptılar

Akyarlar Mahallesinde bulunan bir tatil sitesinde, sahilleri genişletmek için ağaç katliamı yapıldı. Palmiye, Defne ve Çam ağaçları kökünden kesilerek sahil genişletildi. Dere yatağının denize akan kısmı, toprak ve mıcırlarla kapatıldı. Derenin içerisinde, balık sürüsü ve deniz canlıları mahsur kaldı.