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Haberler Galeri BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi toprağa verildi. Haydar Baş'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulması dikkat çekti. İşte Haydar Baş'ın cenaze töreninden kareler...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:21 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:22
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah hayatını kaybeden Baş için Ortahisar ilçesi Yenimahalle'deki fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şerit çekilen fuar alanında, güvenlik güçleri cenazeye katılanları maske ve eldiven takmaları, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

BTP Genel Başkanı Baş'ın cenaze namazını, oğlu Osman Baş kıldırıldı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

Cenaze namazının ardından Baş'ın naaşı, defnedilmek üzere Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürüldü. Defin işlemi sırasında alana, koronavirüs tedbirleri nedeniyle aile yakınları dışında kimse alınmadı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı! Haydar Baş'ın cenaze töreninde dikkat çeken kare

Cenaze törenine, Baş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve vatandaşlar katıldı.

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