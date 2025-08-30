Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümünde Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü coşku ve heyecanla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan; "Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır." ifadelerine yer verdi.

