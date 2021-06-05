Çanakkale'de balık satışlarına müsilaj darbesi

'BALIKLAR, MUSİLAJ SOLUNGAÇLARINI TIKADIĞI İÇİN ÖLÜYOR'

Volkan Kaşıkçı ise vatandaşın ve balıkçının gündeminde müsilaj olduğunu belirterek, "Müsilaj her sene olan bir durum. Bu sene uzun sürdü ve gündeme çok geldi. Kulaktan kulağa dönen dedikodular var. Balık yendiği zaman zehirlenme olur gibi. Müsilaj avcılığı etkiliyor. Balığın avlanmasında azalma oluyor. Bu söylentiler çıktıktan sonra işlerimiz çok düştü...