Çanakkale'de balık satışlarına müsilaj darbesi
Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde aylardır balıkçıların kabusu haline gelen, halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, avcılıktan sonra şimdi de balık satışlarını etkiledi. Balıkhane esnafı, müsilajın balıkları zehirleyip, öldürdüğü ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu yönündeki açıklamalar nedeniyle balık satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 17:36
Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 17:40
Marmara Denizi'nde ve Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi. Beyaz, köpüksü ve yapışkan madde olan müsilajın balıkları zehirlediği ve insan sağlığına uygun olmadığı yönündeki açıklamalar sonrası balık tüketiminin en yüksek olduğu kentlerden Çanakkale'de satışlar, durma noktasına geldi.
Balıkhane esnafı, son günlerde müşterinin uğramaz olduğunu, gelenlerin de balıklara bakıp, tereddütlerini dile getirdiğini ve birçoğunun alışveriş yapmadan ayrıldığını belirtti.
'ZEHİRLİ MADDE DEĞİL'
Su ürünleri mühendisi olan balıkhane esnafından Sadri Dinçer, müsilajın 8 yıldır var olduğunu, bu sene çok yoğun görüldüğünü söyledi. Dinçer, "Ffitoplanktonların denizdeki patlamasından dolayı oluşuyor. Müsilajın balıklara bir zararı yok. Hatta büyük balıkların beslenme kaynağı olan bir madde. Bu sene denizdeki bazı canlı türlerinin azalması, bazı türleri çoğalmasından dolayı müsilaj çoğaldı...
Müsilajın sadece balıkçıya zararı var. Balıkçının avlanmasını engelliyor, zorlaştırıyor. Müsilaj, ağların çekilmesini zorlaştırıyor. Bazı söylentiler çıktı; müsilajın olduğu bölgede tutulan balıktan zehirlenenler olduğu, bu balıkların zararlı ve tüketilmemesi gerekiyor, diye. Halkımız da bundan etkileniyor. Son 10 gündür işlerimizde çok düşüş var" diye konuştu.
'BALIKLAR, MUSİLAJ SOLUNGAÇLARINI TIKADIĞI İÇİN ÖLÜYOR'
Volkan Kaşıkçı ise vatandaşın ve balıkçının gündeminde müsilaj olduğunu belirterek, "Müsilaj her sene olan bir durum. Bu sene uzun sürdü ve gündeme çok geldi. Kulaktan kulağa dönen dedikodular var. Balık yendiği zaman zehirlenme olur gibi. Müsilaj avcılığı etkiliyor. Balığın avlanmasında azalma oluyor. Bu söylentiler çıktıktan sonra işlerimiz çok düştü...