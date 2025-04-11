CHP’de şaibeli kurultay soruşturması: 552 kişinin tapu kayıtları mercek altında

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yazımız ekinde kimlik belgeleri gönderilen 65 kişi ile bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin, '1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarının temin edilerek ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği bilginize rica olunur' denilerek yazılan yazımıza bugüne kadar cevap verilmediği görülmekte, ilgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.