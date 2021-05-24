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CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

AK Parti Ayvacık İlçe Yöneticilerinden Fatih Kocabıyık'ın iletisine yorum yapan CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın küfürlü yorumu büyük tepki çekti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın bir hemşehrisine sosyal medyadan hakaret etmesine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:55
CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ilçe teşkilatlarıyla birlikte bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile il yönetimi, yağan yağmurun parti binasının önünü çamur haline getirmesi nedeniyle diğer sokaktaki kahvehane önünde buluşmuştu. AK Parti ilçe yöneticileri, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek sokağa mıcır dökülmesini istedi. Olumsuz cevap alan yöneticiler, 'mıcırı biz dökelim' demelerine rağmen izin alamayınca, teşkilat buluşması diğer sokakta bulunan kahvehane önünde gerçekleştirildi.

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CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

KÜFÜRLÜ YORUM TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan gelişmeler üzerine bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren AK Parti Ayvacık İlçe Yöneticilerinden Fatih Kocabıyık'ın iletisine yorum yapan CHP'li Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'ın küfürlü yorumu büyük tepki çekti.

CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

"CHP YÖNETİLEMEYEN BİR PARTİ HALİNE GELDİ"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Daha önce de söylemiştik, CHP artık yönetilemeyen bir parti haline geldi. Yönetilemeyen CHP bu kez de Ayvacık ilçemizde karşımıza çıktı. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile 3 gün boyunca bir dizi programlar gerçekleştirdik. Orada sadece Çanakkale'de değil, dünyada ses getiren projelerden bahsettik. Bu 3 günün sonunda son durağımız Ayvacık idi. İlçe binamızda planladığımız teşkilat buluşmamız yağan yağmurun kısa sürede sokağı kullanılamaz hale getirmesinin akabinde, sokağın girişindeki meydana taşındı" dedi.

CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

"KENDİ İMKANLARIMIZLA DAHİ ÇÖZMEMİZE İZİN VERİLMEDİ"

Çamur yolu kendi imkanlarıyla düzeltmek istemelerine rağmen kendilerine izin verilmediğini belirten Başkan Makas, "10 bin nüfuslu bir ilçenin en işlek sokaklarından birinde yaşanan bu hadiseyi şifahen belediye personeline aktarmamıza rağmen bırakın çözüm üretmeyi, kendi imkanlarımızla dahi çözmemize izin verilmedi. Hatırlatmak zorunda değiliz, gelsin yapsınlar diyerek sonra da yapmadılar diyebilirdik. Boy boy resimler verebilirdik. Aslan yattığı yerden bellidir diyerek, siyasi malzeme olarak kullanabilirdik. Ancak yine söylüyoruz, bizim bir derdimiz var. Bu kadim şehre bir borcumuz var. Tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukla bu şehrin evlatları olarak hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

"HİZMET SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

Ayvacık ilçesine doğal gaz müjdesini paylaşmak için orada olduklarını da sözlerine ekleyen Makas, "Nitekim tam da bu yüzden oradaydık. Ayvacık'ımızın doğal gaza kavuşmasından duyduğumuz mutlulukla oradaydık. Ancak, maalesef bir teşekkür bile yok. Arkadaşlar hatırlattı, 'Yol bozuk, gelin yapın' diyerek görevlerini yaptılar. Arkadaşlarımıza teşekkür yok. Hadi onu etmedin, doğal gaz getirdik EPDK'dan söz aldık, yine teşekkür yok. İnsan en azından AK Parti'nin bürokratlarına bir teşekkür etmez mi? Halkımızı büyük bir dertten kurtardınız demez mi? Ne oldu sonunda? Sen bize yürüyecek bir yol vermedin ama biz yürütmediğin yolun önündeki meydanda, adeta bir şölen havasında tüm Ayvacıklı hemşehrilerimizle birlikte doğal gaz için aldığımız sözü paylaştık. Bununla gurur duyuyoruz. Fakat kusura bakma sayın başkan, hizmet siyaset üstü bir meseledir" dedi.

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