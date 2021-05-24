CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı'ndan skandal cevap!

"HİZMET SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

Ayvacık ilçesine doğal gaz müjdesini paylaşmak için orada olduklarını da sözlerine ekleyen Makas, "Nitekim tam da bu yüzden oradaydık. Ayvacık'ımızın doğal gaza kavuşmasından duyduğumuz mutlulukla oradaydık. Ancak, maalesef bir teşekkür bile yok. Arkadaşlar hatırlattı, 'Yol bozuk, gelin yapın' diyerek görevlerini yaptılar. Arkadaşlarımıza teşekkür yok. Hadi onu etmedin, doğal gaz getirdik EPDK'dan söz aldık, yine teşekkür yok. İnsan en azından AK Parti'nin bürokratlarına bir teşekkür etmez mi? Halkımızı büyük bir dertten kurtardınız demez mi? Ne oldu sonunda? Sen bize yürüyecek bir yol vermedin ama biz yürütmediğin yolun önündeki meydanda, adeta bir şölen havasında tüm Ayvacıklı hemşehrilerimizle birlikte doğal gaz için aldığımız sözü paylaştık. Bununla gurur duyuyoruz. Fakat kusura bakma sayın başkan, hizmet siyaset üstü bir meseledir" dedi.