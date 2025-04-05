CHP’li Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilere İmamoğlu mobbingi

Bu nedenle de hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir uygulamadır. İmzalar ve isimler gerçek mi, bir kişinin yüzlerce imza atıp atmadığının bilinemez. Hangi kuruma verileceği belirsiz. Hukuken bir değer ifade etmeyen bir evrak. Böyle bir kampanya sayısal anlamda çokluk olduğundan bahisle siyasi söylemde kullanılmaktan başka bir işe yaramaz. Açıklanacak imza sayısının da gerçekten uzak olacağı ortada" dedi.