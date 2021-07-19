CHP'li Turgutlu belediye başkanından, Tunç Soyer'e tepki

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım aşamasında bulunan günlük 15 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi projesi son aşamaya gelindiğini aktaran Turgutlu OSB Başkanı Hami Özer, "Ayrıca Turgutlu OSB yönetimi; ihaleyi alan yüklenici firmanın yanı sıra, henüz proje aşamasındayken her safhanın denetlenmesi, tesis faaliyete geçtiğinde ise uygulanacak tüm prosesin verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğini en aza indirmek hedefiyle doğrultusunda, 12 Temmuz 2021 tarihinde bir özel proje denetleme firması ile kapsamlı bir protokol imzalanmıştır. Gelecek nesillerimizden emanet aldığımız doğa ve çevremizin korunması, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevre duyarlılığı konusunda hassasiyetle süreç takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Gediz bizim içinde önemli, bizim de hassas noktamızdır" dedi.