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Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ülkede kesinleşen vaka sayısı 72 bin 436'ya yükselirken son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 10:17
Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya çıktı.

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Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869'a ulaştı. Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6 bin 242'ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552'ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552'ye ulaştı.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong'da 60'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

SON 24 SAATTE 98 CAN KAYBI
Diğer yandan ülke genelinde 93'ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 98 kişi yaşamını yitirirken, diğer can kayıplarının 3'ü Hınan, 2'si de Hıbey ve Hunan eyaletlerinde yaşandı. Ayrıca 1886 yeni vaka tespit edildi.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Çin'de salgın nedeniyle can kayıpları hızla artarken, ülkede Kovid-19'a karşı ilaç ve aşı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra virüs taşıyan kişileri tespit etmek üzere hızlı tespit kitlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

ULUSAL HALK KONGRESİ ERTELENEBİLİR

Kovid-19 nedeniyle ülkenin bir yıl içindeki en önemli siyasi toplantıları olarak görülen ve en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda 5 bini aşkın delegenin mart ayında bir araya geleceği yıllık meclis toplantılarının da ertelenmesi bekleniyor.

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