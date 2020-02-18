Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 1869’a çıktı

Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869'a ulaştı. Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6 bin 242'ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552'ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552'ye ulaştı.