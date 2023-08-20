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Haberler Galeri Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Yangınla kül olan alanlar ve toprak erozyonuna uğrayan çöllerle ilgili yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini verdi. Fidanlar büyüdü, kocaman bir ormana oldu. Griliğiyle iç karartan çıplak bozkırlar yemyeşil ormanlara, küle dönen koylar görkemli ağaçlarla dantel gibi işlendi. Orman Genel Müdürlüğü, farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:09

Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Dünyada yaşanan iklim krizleri ve insanoğlunun faaliyetleri telafi edilemez bir noktaya gelinirken, Türkiye'nin yeşil dönüşüm politikaları sonuç verdi.

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Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Bir zamanlar film sahnelerinin çekildiği, 'ot bile bitmez' denilen çöller, kocaman bir ormana dönüştü. Antalya'dan Çanakkale'ye, Isparta'dan Sinop'a kadar ülkenin dört bir köşesi, ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı.

Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Yangın sonrası alınan görüntüler, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını gözler önüne serdi.

Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

ÇÖLLER VAHAYA DÖNÜŞTÜ

İstanbul'un en önemli su havzası olan Terkos Gölü'ne yönelik yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları meyvesini verdi. Çölleşme tehlikesiyle yüz yüze kalan bölgede adeta bir vaha oluşturuldu.

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