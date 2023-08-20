Çorak bozkırlar böyle ormanlara dönüştü! Orman Genel Müdürlüğü önceki ve sonraki hallerini paylaştı

Yangınla kül olan alanlar ve toprak erozyonuna uğrayan çöllerle ilgili yıllar süren ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini verdi. Fidanlar büyüdü, kocaman bir ormana oldu. Griliğiyle iç karartan çıplak bozkırlar yemyeşil ormanlara, küle dönen koylar görkemli ağaçlarla dantel gibi işlendi. Orman Genel Müdürlüğü, farklı yıllardaki yangınlarda zarar gören ormanlık alanların, yangından ve ağaçlandırıldıktan sonraki hallerini fotoğrafladı.