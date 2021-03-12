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Haberler Galeri Çukur'un Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur'un Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç ekranlara fırtına gibi geri döndü. Yaz aylarında 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Barış Arduç özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları...

Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:01
Çukur'un Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisindeki rolüyle sosyal medyanın gündemine oturan Barış Arduç ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Kısa bir süre önce Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç özel hayatıyla merak konusu olurken ikili arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları.

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Çukur'un Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

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