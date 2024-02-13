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Haberler Galeri Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ'dan İzmir'i Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projeler!

Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ'dan İzmir'i Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projeler!

Son dakika İzmir haberleri... Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projelerini açıkladı. 11 başlıktan oluşan projeler, sosyal belediyecilikten sağlık altyapısına, akıllı şehircilikten eğitim ve istihdama birçok alandan oluşuyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın vaatleri...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 12:30

Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

Son dakika İzmir haberleri... Proje Tanıtım Toplantısı"nda vaatlerini anlatan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, konuşmasına "Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak." sözleriyle başlayarak 11 projesini açıkladı.

Ulaşılabilir İzmir, Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir, Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Dönüşümüyle Eşsiz İzmir, Turizmiyle Eşsiz İzmir, Eğitim Ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir, Akıllı Şehircilik, Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Tarımıyla Eşsiz İzmir, Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Kültürüyle Eşsiz İzmir konu başlığıyla projelerini tek tek sıralan Dağ, dinleyicilerine söz vererek şunları söyledi: Şehrimiz, alt yapısı, ulaşımı, çevresi, doğası, yatırımlarıyla dünyanın en modern şehirleriyle yarışırken; anılarımızın, hayallerimizin yaşadığı bu sokaklar aynı doku, aynı kültür, aynı samimiyetle geleceğe yürüyecek.

İşte Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ'ın projeleri...

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Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

ULAŞILABİLİR İZMİR

Sevgili hemşehrilerim, ulaşım bir şehrin nabzıdır. Kent sakinleri için hayatın akışını belirler. Ulaşım, hayatı kolaylaştıran bir medeniyet işidir.

Ulaşım sadece bir altyapı meselesi olarak değil, aynı zamanda sağlıklı toplum psikolojisinin, ekonomik kalkınmanın, çevresel sürdürülebilirliğin bir aracı olarak görüyoruz.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

Şehrimizin geleceğine yön verecek, İzmir Körfezi'ni bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek vizyon projemiz; "İzmir Körfez Geçişi"….

İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir.

Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak. İzmir Körfez Geçişi, "35 İzmir 35 Proje" kapsamında son başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz.

Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ

Sevgili hemşerilerim, Şehrimizin geleceğine yön verecek, nefes aldıracak bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum. İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceğiz. Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak.

Kıymetli İzmirliler Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak;

Koyundere
Harmandalı-Ulucak
Harmandalı-Çiğli
Örnekköy Mezarlık bölgesi
Doğançay
Şehir Hastanesi
Manisa Yolu
Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı
Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı

Bu bağlantı yolları sayesinde, İzmir'in trafik akışı daha da rahatlayacak, şehir içi ulaşımın yanı sıra, şehirleraras�� ulaşım da hızlanacak. Sevgili İzmirliler, "İzmir'e Yeni Çevre Yolu" projesi ile şehrimizde yeni bir dönem başlıyor. Bu yol, sadece trafik sorununu çözmekle kalmayacak, sizlerin desteği, inancı ve katılımıyla, İzmir'imizi dünya standartlarında bir şehir yapma yolunda bir kilit taşı rolü üstlenecek.

Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

RAYLI SİSTEMLER

Raylı sistem projelerimizle, İzmir'in ulaşım haritasını yeniden çiziyoruz. Mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız.

İZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz. Bu uygulamalarla İZBAN'daki kalabalık ve sıkışıklık bitecek, hemşehrilerimiz daha mutlu ve ferah yolculuk yapacak.

Ödemiş'in raylı sistemini modernize edeceğiz, Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hatlarını "İzmir'im Kart" ile entegre ederek İZBAN'ı Ödemiş'e de ulaştıracağız. Ayrıca İZBAN'ın şehrimizin bazı ilçelerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Bu konuda hemşehrilerimin bizden isteğinin de farkındayız. Kısa vadede çözüm üretmemiz zor olsa da orta vadeli hedefimizde İZBAN'ı Bayraklı, Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yerin altına almayı planlıyoruz.

Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

OTOBÜS HATLARI

"90 dakika" uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız. Uzun mesafe otobüs hatlarının geri gelmesi, "ekspres" ile öğrenci hatları gibi yeniliklerle ulaşımı daha da iyileştireceğiz. Akıllı Durak Sistemi, "Otobüsüm Nerede?" mobil uygulaması ile duraklarımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz, böylece vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltacak, yolculuk sürelerini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

OTOPARK

Kıymetli misafirler, İzmir'imizde bildiğiniz üzere otopark gibi büyük bir sorunumuz var. İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan böylesine güzide bir şehirde maalesef otopark çilesi nedeniyle hemşehrilerimiz gönlünce plan yapamamaktadır. Otopark sorununu inşallah şehrimizin gündeminden çıkaracağız. Özellikle aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz. "Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız "İZMİRİM KART" uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir. Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan "İZMİRİM KART" sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır.

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle YÜZDE 50 oranında indirime gideceğiz. 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu yer altı otoparklarımızın üzerinde spor salonu ve sanat merkezi gibi sosyal tesisler inşa edeceğiz. Biz, hemşerilerimizin evlerine, işlerine ve okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Trafikte çile azalacak, SEVGİYE ve GÜZEL İZMİR'e zaman kalacak!

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Kavşak düzenleme projelerimizi çok önemsiyoruz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Şehir Hastanesi kavşakları

Şehir hastanesi ulaşımı rahatlatacak buradaki yoğunluğu azaltacak kavşak düzenlemelerini hızlıca hayata geçireceğiz.

Diğer Kavşak düzenlemeleri

Yeşillik Caddesi üzeri, Bornova-Çeşme-Aydın Otoyolu Kavşağı, Bayraklı Smyrna Meydanı, Çiğli Şehir Geçişi, Soğukkuyu ve Mavişehir gibi acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız.

Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz.

Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız.

Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Şehrimizde gittiğimiz her yerde hangi vatandaşımızla konuşsak ana gündeminin bozuk yollar olduğunu görüyoruz. Hatta biraz da espriyle karışık "araçların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk." serzenişine birçok yerde karşılaşıyoruz. Söz veriyoruz, asfalt kalitesini yükseltecek ve şehrimizde bozuk yol bırakmayacağız.

YENİ YOL GÜZERGAHLARI

Gaziemir Batı Doğu Çevre Yolu

Gaziemir/Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevreyolu üzerinden sağlayarak, Akçay Caddesi üzerindeki trafik akışını rahatlatacağız.

Alternatif Yeni Yollar

Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı -Karşıyaka Dağ Yolu, mevcut çevreyoluna Buca Hal çıkışı, Pancar OSB çıkışı gibi yeni yol güzergahları açarak, İzmirlinin şehir içi trafikte kalma süresini kısaltacağız.

Kent Geneli Alternatif Yollar

Menderes-Gümüldür, Seyrek-Foça, Seferihisar-Özdere, Dikili-Çandarlı, Çandarlı Otoyol Bağlantı, Bergama-Kozak çevre yolları gibi şehir içi ulaşım yolu haline dönüşen ve özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu oldukça artan karayollarımızın genişletilmesi ve düzenlenmesi için inisiyatif alacağız.

Kiraz-Alaşehir yolunun bitmesi için takipçisi olacağız.

Zafer Payzın Köprülü Kavşağı

Günde 200 bin aracın kullanmış olduğu ve özellikle Alsancak-Konak bölgesindeki trafiğin oluşmasında başlıca sebep olan Hilal Kavşağı, Ege Mahallesi bağlantı yolu, Halkapınar Kavşağı ve Zafer Payzın kavşağı arasındaki yolu genişleteceğiz. Ankara Caddesi üzerinden limana giden ağır taşıtlara limana özel yol açarak, Konak yolunu rahatlatacağız.

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi şehrimizdeki tüm ışıklar ve yol güzergahlarını anlık olarak akıllı şehir uygulamalarıyla izleyecek, trafik işaret ve yönlendirmelerimizle yol güzergahlarını kontrol edeceğiz.

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Otogarlar, bir şehrin kalbine açılan kapılardır. Onlar, sadece beton ve asfalt yığınları değil, aynı zamanda hayatlarımızın dönüm noktalarına, anılarımıza ev sahipliği yapan, duygularımızla yoğrulmuş alanlardır. Şehrimize ilk defa üniversite eğitimi için gelen bir genç düşünün; heyecanlı, biraz da tedirgin. İlk adımını attığı, İzmir'e 'merhaba' dediği yer otogarımız. Ve yıllar sonra, mezuniyetinin ardından, birikmiş anıları, kazanılmış dostlukları ve geleceğe dair umutlarıyla ailesinin yanına dönerken onu uğurlayan da yine bu otogar. Otogarlar, şehrimizin hikayesini, kültürünü, insanını kucaklayan, onları bir araya getiren yaşayan mekanlarımızdır.

Şehrimizin giriş kapısı, ilk izlenimimiz olan Büyükşehir Otobüs Terminali'ne dair hepimizin ortak bir fikri var: Bu otogar, güzel İzmir'imizin ruhuna, tarihine ve dinamizmine maalesef uygun değil. Yılda en az birkaç kez kullandığımız bu yer, kasvetli atmosferi, hoş olmayan kokusuyla, ne yazık ki şehrimizin yenilikçi, canlı ve misafirperver karakterini yansıtmaktan uzak.

Biz, bu otogarı, İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak. Yenilenen terminalimizde, yürüyen merdiven ve asansörleri yaygınlaştırarak, her yaştan ve her ihtiyaçtan bireyin rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız. Bu vizyon, bu hayal hepimizin. Birlikte, daha yeşil, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışacağız. Birlikte başaracağız, çünkü İzmir bunu hak ediyor.

Deniz Hatları

Ege'nin maviliklerinde yolculuk etmek, İzmirliler için sıradan bir ulaşım yönteminden çok daha fazlasıdır; bu bir yaşam tarzıdır. Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız. Deniz ve kara ulaşımını entegre ederek, İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunacağız.

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