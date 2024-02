Cumhur İttifakı İzmir Başkan adayı Hamza Dağ’dan İzmir’i Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projeler!

OTOBÜS HATLARI

"90 dakika" uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız. Otobüs hatlarımızda yapacağımız iyileştirmelerle, İzmir'in dört bir yanına hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağız. Uzun mesafe otobüs hatlarının geri gelmesi, "ekspres" ile öğrenci hatları gibi yeniliklerle ulaşımı daha da iyileştireceğiz. Akıllı Durak Sistemi, "Otobüsüm Nerede?" mobil uygulaması ile duraklarımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz, böylece vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltacak, yolculuk sürelerini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

OTOPARK

Kıymetli misafirler, İzmir'imizde bildiğiniz üzere otopark gibi büyük bir sorunumuz var. İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan böylesine güzide bir şehirde maalesef otopark çilesi nedeniyle hemşehrilerimiz gönlünce plan yapamamaktadır. Otopark sorununu inşallah şehrimizin gündeminden çıkaracağız. Özellikle aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz. "Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız "İZMİRİM KART" uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir. Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan "İZMİRİM KART" sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır.

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle YÜZDE 50 oranında indirime gideceğiz. 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz. Çok amaçlı olarak kullanılabilecek bu yer altı otoparklarımızın üzerinde spor salonu ve sanat merkezi gibi sosyal tesisler inşa edeceğiz. Biz, hemşerilerimizin evlerine, işlerine ve okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Trafikte çile azalacak, SEVGİYE ve GÜZEL İZMİR'e zaman kalacak!

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Kavşak düzenleme projelerimizi çok önemsiyoruz. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız.

Şehir Hastanesi kavşakları

Şehir hastanesi ulaşımı rahatlatacak buradaki yoğunluğu azaltacak kavşak düzenlemelerini hızlıca hayata geçireceğiz.

Diğer Kavşak düzenlemeleri

Yeşillik Caddesi üzeri, Bornova-Çeşme-Aydın Otoyolu Kavşağı, Bayraklı Smyrna Meydanı, Çiğli Şehir Geçişi, Soğukkuyu ve Mavişehir gibi acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız.

Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz.

Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız.

Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Şehrimizde gittiğimiz her yerde hangi vatandaşımızla konuşsak ana gündeminin bozuk yollar olduğunu görüyoruz. Hatta biraz da espriyle karışık "araçların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk." serzenişine birçok yerde karşılaşıyoruz. Söz veriyoruz, asfalt kalitesini yükseltecek ve şehrimizde bozuk yol bırakmayacağız.

YENİ YOL GÜZERGAHLARI

Gaziemir Batı Doğu Çevre Yolu

Gaziemir/Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevreyolu üzerinden sağlayarak, Akçay Caddesi üzerindeki trafik akışını rahatlatacağız.

Alternatif Yeni Yollar

Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı -Karşıyaka Dağ Yolu, mevcut çevreyoluna Buca Hal çıkışı, Pancar OSB çıkışı gibi yeni yol güzergahları açarak, İzmirlinin şehir içi trafikte kalma süresini kısaltacağız.

Kent Geneli Alternatif Yollar

Menderes-Gümüldür, Seyrek-Foça, Seferihisar-Özdere, Dikili-Çandarlı, Çandarlı Otoyol Bağlantı, Bergama-Kozak çevre yolları gibi şehir içi ulaşım yolu haline dönüşen ve özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu oldukça artan karayollarımızın genişletilmesi ve düzenlenmesi için inisiyatif alacağız.

Kiraz-Alaşehir yolunun bitmesi için takipçisi olacağız.

Zafer Payzın Köprülü Kavşağı

Günde 200 bin aracın kullanmış olduğu ve özellikle Alsancak-Konak bölgesindeki trafiğin oluşmasında başlıca sebep olan Hilal Kavşağı, Ege Mahallesi bağlantı yolu, Halkapınar Kavşağı ve Zafer Payzın kavşağı arasındaki yolu genişleteceğiz. Ankara Caddesi üzerinden limana giden ağır taşıtlara limana özel yol açarak, Konak yolunu rahatlatacağız.

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi şehrimizdeki tüm ışıklar ve yol güzergahlarını anlık olarak akıllı şehir uygulamalarıyla izleyecek, trafik işaret ve yönlendirmelerimizle yol güzergahlarını kontrol edeceğiz.

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Otogarlar, bir şehrin kalbine açılan kapılardır. Onlar, sadece beton ve asfalt yığınları değil, aynı zamanda hayatlarımızın dönüm noktalarına, anılarımıza ev sahipliği yapan, duygularımızla yoğrulmuş alanlardır. Şehrimize ilk defa üniversite eğitimi için gelen bir genç düşünün; heyecanlı, biraz da tedirgin. İlk adımını attığı, İzmir'e 'merhaba' dediği yer otogarımız. Ve yıllar sonra, mezuniyetinin ardından, birikmiş anıları, kazanılmış dostlukları ve geleceğe dair umutlarıyla ailesinin yanına dönerken onu uğurlayan da yine bu otogar. Otogarlar, şehrimizin hikayesini, kültürünü, insanını kucaklayan, onları bir araya getiren yaşayan mekanlarımızdır.

Şehrimizin giriş kapısı, ilk izlenimimiz olan Büyükşehir Otobüs Terminali'ne dair hepimizin ortak bir fikri var: Bu otogar, güzel İzmir'imizin ruhuna, tarihine ve dinamizmine maalesef uygun değil. Yılda en az birkaç kez kullandığımız bu yer, kasvetli atmosferi, hoş olmayan kokusuyla, ne yazık ki şehrimizin yenilikçi, canlı ve misafirperver karakterini yansıtmaktan uzak.

Biz, bu otogarı, İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak. Yenilenen terminalimizde, yürüyen merdiven ve asansörleri yaygınlaştırarak, her yaştan ve her ihtiyaçtan bireyin rahatça hareket edebilmesini sağlayacağız. Bu vizyon, bu hayal hepimizin. Birlikte, daha yeşil, daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir İzmir için çalışacağız. Birlikte başaracağız, çünkü İzmir bunu hak ediyor.

Deniz Hatları

Ege'nin maviliklerinde yolculuk etmek, İzmirliler için sıradan bir ulaşım yönteminden çok daha fazlasıdır; bu bir yaşam tarzıdır. Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız. Deniz ve kara ulaşımını entegre ederek, İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunacağız.