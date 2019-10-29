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> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...
Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 22:04
Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 22:04
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...
HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN
TÜRKİYE MUSEVİLERİ HAHAMBAŞI İSAK HALEVA