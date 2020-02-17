Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor

201 KİLOMETRELİK RAF UZUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak kütüphanede 2 milyon kitap, 2 milyon süreli yayından oluşan koleksiyonu okuyucularla buluşacak. Basılı eserlerin yanı sıra kütüphanede elektronik kaynaklar ve dijital eserler de yer alacak.