  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin resmi açılışını perşembe günü gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

NEM ORANI AYARI VE ÖZEL KUTU

Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanede çipli kimlik kartları ilk kez kullanılacak. Kullanıcılar kütüphanenin farklı bölümlerine yerleştirilen hızlı ödünç makinelerine çipli kimlik kartlarını yerleştirerek, kitap alabilecek ve iadesini yapabilecekler.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

201 kilometrelik raf uzunluğuyla dikkat çeken kütüphanede Erdoğan'ın kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran'ı Kerim de yer alıyor. Erdoğan'ın bağışladığı Kur'an, asitsiz olarak özel olarak üretilen nem oranı ayarlanmış kutularda saklanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve 'en karlı yatırımım' dediği Ömer Nasuhi Bilmen'in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da yer aldığı şahsi kütüphanesinin de kütüphanede yer alacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

Kütüphanenin "dünyaya açılan kapısı" sayılan Cihannüma Salonunda ve Nadir Eserler Kütüphanesinin, kubbesinin altında yer alan kemerde Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" ifadeleri yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak

201 KİLOMETRELİK RAF UZUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak kütüphanede 2 milyon kitap, 2 milyon süreli yayından oluşan koleksiyonu okuyucularla buluşacak. Basılı eserlerin yanı sıra kütüphanede elektronik kaynaklar ve dijital eserler de yer alacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar
İzmir’de korku dolu anlar! Sokakta çatıştılar
BİZE ULAŞIN