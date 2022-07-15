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Haberler Galeri Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:43 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 13:48
Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismi binlerce çocukta yaşatılıyor. Hain darbe girişimi sonrası 11 bin 829 çocuğa Ömer Halis ismi verildi.

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Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olan ve büyük bir kararlılıkla şehadete yürüyen görüntüsüyle hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in ismi, darbe girişimi sonrası doğan 11 bin 829 çocukta yaşatılıyor.

Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

Sakarya Karasu ilçesinde ikamet eden Halit Demir'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde doğan çocuğuna Ömer Halis ismini verdi.

Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

SABAH'a konuşan baba Halit Demir, "Allah 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışladık" dedi.

Darbe girişiminin seyrini değiştirdi! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismi 11 bin 829 çocuğa verildi

Baba Hamit Demir, şunları söyledi:

"Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden uzun süre çıkamadık. Eşimle birlikte bir karar verdik, eğer erkek bir evladımız olursa ismini Ömer Halis koyacaktık. Soyadımız ise zaten Demir'di. Allah, bu niyazımızdan tam bir sene sonra yani 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışlamak için Ömer Halis ismini verdik. Darbe gecesi yaşanılanları hiçbir zaman unutmadık. Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadık. Üç erkek evladım var. Ömer Halis'ten başka Arda Can ve Muhammed Kayra isimlerinde. Hepsini de vatan ve millet şuuruyla yetiştiriyorum."

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