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DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.'nın DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:12
DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

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DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.

DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özel Harekat Şubesinin de destekleriyle operasyon düzenledi.

DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

İlçede bir inşaatta gözaltına alınan Y.A.A, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı

Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı öğrenildi.

DEAŞ infazcısı Bursa'da PÖH tarafından yakalandı
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