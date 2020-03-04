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Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

Suriye'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin son paylaşımı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 18:52 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 18:53
Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

Suriye'nin İdlib kentindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.

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Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

Suat ve eşi Gülseren Akman, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden aldı.

Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

YAKINLARI AĞLAYARAK EVE KOŞTU

Şehidin babasının bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın, bekar olduğu öğrenildi.

Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

Ziyaret sırasında gözyaşı döken şehit babası Suat Akman, yürekleri dağladı.

Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu
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