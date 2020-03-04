Denizli'ye şehit ateşi düştü! Şehidin son paylaşımı yürek burktu

YAKINLARI AĞLAYARAK EVE KOŞTU

Şehidin babasının bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın, bekar olduğu öğrenildi.