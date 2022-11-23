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Deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantası hazırlamanın püf noktaları...
Deprem çantasında neler olmalı? İşte deprem çantası hazırlamanın püf noktaları...
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından vatandaşlar "deprem çantasında neler olmalı?" sorusunu aramaya başladı. Uzmanlar ise Türkiye'deki her evde mutlaka deprem çantasının bulunması gerektiğini sıkça dile getiriyor. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içerisinde neler konulur? İşte deprem çantasının içerisinde olması gereken temel malzemeler...
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:42
Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:45
Deprem çantası neden önemli? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler?
İşte deprem çantası ve içindekiler...
DEPREM ÇANTASI NEDEN ÖNEMLİ?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır, ulaşılabilecek bir yerde olması önemli. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermeli.
DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.
Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir. Her türlü işinize yarayabilecek açacak makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.