Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi
Son dakika... İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.
Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:34
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:40
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.
Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı.
Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
DHA