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Haberler Galeri Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

Son dakika... İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:40
Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.

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Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı.

Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

DHA

Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi

Deprem sonrası korkutan manzara! Deniz çekildi
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