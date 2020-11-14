Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

Kurtarılan can dostların yardımına da koştuklarını belirten Kirdeci, şunları kaydetti:
"Enkaz altından çıkarılan hayvanların bazılarının tedavisi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir. Sokaklarda beslemeye gittiğimizde bile hayvanların huzursuzluğunu görüyoruz."