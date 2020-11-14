  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan kedi ve köpekler, tıbbi müdahalenin ardından sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:35 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:39
Depremde kurtarılan can dostlar dört gözle sahiplerini bekliyor

Depremden sonra enkaz altından çıkarılan kediler, arama ve kurtarma ekipleri tarafından Bayraklı Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kendilerine gelecek yaralı hayvanlar için rehabilitasyon merkezini uygun hale getiren Bayraklı Belediyesi, depremden hemen sonra yaralı kedi ve köpekleri kabul etmeye başladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Depremde kurtarılan can dostlar dört gözle sahiplerini bekliyor

Yaklaşık 15 gün merkezde hayvanları tedavi eden veteriner hekimler, kedileri sahipleriyle yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci, AA muhabirine, depremin insanları olduğu kadar kedi ve köpekleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Depremde kurtarılan can dostlar dört gözle sahiplerini bekliyor

Kurtarılan can dostların yardımına da koştuklarını belirten Kirdeci, şunları kaydetti:

"Enkaz altından çıkarılan hayvanların bazılarının tedavisi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve 5 köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hala korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma 1,5 ay sürebilir. Sokaklarda beslemeye gittiğimizde bile hayvanların huzursuzluğunu görüyoruz."

Depremde kurtarılan can dostlar dört gözle sahiplerini bekliyor

Kirdeci, enkaz altından kurtulan kedi ve köpekleri yeniden sahipleriyle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

Depremde kurtarılan can dostlar dört gözle sahiplerini bekliyor

Hayvanlarını almak isteyen depremzedelerin kendilerine başvurduğunu anımsatan Kirdeci, "Ellerinde varsa, kedi ve köpeklerine ait karneleri istiyoruz. Deprem nedeniyle birçoğunun elinde karne olmuyor. O zaman da cep telefonlarında kedi ve köpeklerine ait fotoğraflar varsa onları göstermelerini istiyoruz. Zaten can dostlarımız, sahiplerini görünce bulunduğu kafeslerden çıkmak istiyorlar. Biz de onların o halini görünce çok mutlu oluyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz, olmazsa kedi ve köpekleri sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
Bilen çok az! Marketlerde de olacak, kilosu 20 lira...
  • SON DAKİKA