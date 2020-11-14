Depremde kurtarılan "can dostlar" dört gözle sahiplerini bekliyor

Hayvanlarını almak isteyen depremzedelerin kendilerine başvurduğunu anımsatan Kirdeci, "Ellerinde varsa, kedi ve köpeklerine ait karneleri istiyoruz. Deprem nedeniyle birçoğunun elinde karne olmuyor. O zaman da cep telefonlarında kedi ve köpeklerine ait fotoğraflar varsa onları göstermelerini istiyoruz. Zaten can dostlarımız, sahiplerini görünce bulunduğu kafeslerden çıkmak istiyorlar. Biz de onların o halini görünce çok mutlu oluyoruz. Biraz daha bekleyeceğiz, olmazsa kedi ve köpekleri sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA