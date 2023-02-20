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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkımlar başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 2 bin 500 kadar binanın yıkıldığı tespit edilmişti. 10 bin 174 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 2 bin 412 binada acil yıkım kararı alındı ve çalışmalara başlandı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





