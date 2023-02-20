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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkımlar başladı
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkımlar başladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 2 bin 500 kadar binanın yıkıldığı tespit edilmişti. 10 bin 174 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 2 bin 412 binada acil yıkım kararı alındı ve çalışmalara başlandı.
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:06
Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:08
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, kentte yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, deprem nedeniyle kentte 12 bin 458 kişi hayatını kaybetti.
Şu ana kadar ise bin 250 binanın deprem nedeniyle yıkıldığı belirlendi. İlçelerle birlikte yıkılan bina sayısı ise 2 bin 500'ü aştığı tespit edildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından 10 bin 174 ağır hasarlı binanın yanı sıra 2 bin 412 bina için yıkılma ya da devrilme tehlikesi nedeniyle 'acil yıkım kararı' alındı.
Kentteki 10 farklı noktada arama-kurtarma çalışmaları ve depremde yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.